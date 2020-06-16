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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Demir ve beraberindeki heyet, Nursaçan ile görüştü.

Nursaçan'ın, Kayseri OSB'nin mevcut projeleri hakkında bilgi verdiği ziyarette, savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeler, markalaşma, pazarlama, yazılım, donanım, iletişim, uzman kadroların hazırlanması gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri OSB yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yer aldı.

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