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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Beypazarı'nda üretildi

ANKARA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Beypazarı'nda üretildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) kemancı koltukları, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapıldı.

CSO tarafından daha önce yurt dışından getirtilen ve maliyeti yüksek olan kemancı koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde imal edildi.

Yurt dışına göre daha uygun fiyatla üretilen koltukların kalite ve sağlamlıklarıyla da onay aldığı öğrenildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, kendilerine böyle bir teklifin gelmesi üzerine hemen atölyede çalışmalara başladıklarını, istenilen kalite ve standartlarda ilk olarak 100 kemancı koltuğu ürettiklerini söyledi.

Caner, "Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Metal, Mobilya ve Makine Teknolojisi alanlarının ortaklaşa yaptıkları çalışma ile ortaya çıkmış bir ürün. Tabii bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki müzisyenlerle de görüşmede bulunduk. Onların da fikrini alarak böylesi bir ürünün üretimini gerçekleştirdik. İlk olarak 100 adet yaptık. Koltukların kalıplarını da yaptıktan sonra istedikleri kadar imalatta bulunacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da "Böylesi önemli bir çalışmayı eksiksiz ve kaliteli olarak tamamlayan başta okul idaresi ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Koltukları inceledim ve çok güzel buldum. Ayarlama mekanizması, döşemesi ve estetik görünümüyle harika bir ürün." diye konuştu.

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