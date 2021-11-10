Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABB Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.

Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

