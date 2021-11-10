Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABB Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.
Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz