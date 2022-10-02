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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

02.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi.

F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

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