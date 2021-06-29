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  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama:

29.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

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