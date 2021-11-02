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Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda HSSK Quick Sigorta yeniden birinci oldu

02.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "İki yıl üst üste genel klasmanında birincilik kupasını kaldıran takımımızla gurur duyuyoruz. Onların her anında yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) Quick Sigorta Yelken Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın genel klasmanında birinci oldu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları; "Mavi Vatan Kupası", "Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" ve "Cumhuriyet Kupası" klasmanlarında üç farklı rotada gerçekleşti.

Heybeliada Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Yelken Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın genel klasmanında birinci oldu.

HSSK Quick Sigorta Takımı Cumhuriyet Kupası Sportsboat birinciliği, Mavi Vatan Kupası Sportsboat ikinciliği, Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Sportsboat genel birinciliği, Barbaros Hayreddin Paşa Kupası Sportsboat grup üçüncülüğü kupalarını kaldırarak yarışların genel klasmanında birincilik ödülünü kazandı.

Yurt içinden ve dışından sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışa, 96 yelken takımı katıldı. "29 Ekim Cumhuriyet Kupası" adıyla Boğaz parkurunda başlayıp Ataköy'de sonlanan ve ikinci etabı gerçekleşen yarış, büyük bir heyecanla izlendi.

HSSK Quick Sigorta Takımı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın geçen yıl düzenlenen etkinliğinde de birincilik kupasını kaldırmıştı.

- “Takımın yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şunları kaydetti:

“Bir yıldır Heybeliada Su Sporları Kulübü Yelken Takımı’nın sponsoruyuz. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, HSSK Quick Sigorta Takımımız için çok önemli bir organizasyon. İki yıl üst üste genel klasmanında birincilik kupasını kaldıran takımımızla gurur duyuyoruz. Onların her anında yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek, böyle başarılarla taçlanınca mutlu oluyoruz. Aynı zamanda kürek, otomobil yarışı ve yüzme sporlarında da destekler veriyoruz.”

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