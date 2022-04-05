Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şahin, mesajında, Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın bugün 102. yılını kutladığını belirtti.
Ajansın, Türk milletinin sesini 102 yıldır dünyaya duyurduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, yayın çizgisi ve kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum."
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