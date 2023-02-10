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Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 14 yaralıyı Ankara'ya nakletti

10.02.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yaralıların nakline yönelik uçuşlara devam ediyor. Gaziantep Havalimanı'ndan alınan 14 yaralı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 14 yaralıyı Ankara'ya nakletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR"la arama kurtarma çalışmalarına katılacak 50 madencinin götürüldüğü Gaziantep'ten 14 yaralı Ankara'ya nakledildi.

Uçakta bulunan sağlık görevlileri, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların kontrollerini yaptı, yolculuk süresince gerekli ilk müdahalelerde bulundu.

Uçaktaki depremzedelerden Selma Aknacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Mehmet Ali Aknacar da tedavi için Ankara'ya nakledilmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, "Ben 80 yaşındayım, şimdiye kadar böyle yardımseverlik görmedim." diye konuştu.

Depremzede Mehmet Bağcı da duygularını, "Allah devlete zeval vermesin. Depremden kurtulduğumuza şükrediyoruz. Çocuğumu Ankara'ya götürüyorum, o sağlığına kavuşsun yeter, mal mülk yalan. Hiçbir şeyimiz kalmadı, canımızı kurtardık. Allah devleti başımızdan eksik etmesin." sözleriyle dile getirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen yaralılar, tedavileri için Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden doktor ve sağlık personeli refakatinde havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi.

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