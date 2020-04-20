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Cumhurbaşkanlığından Hakkari Belediyesine 1 milyon TL’lik hibe

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığından aldıkları 1 milyon TL ilk hibeyle 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı satın aldıklarını söyledi.Vali Akbıyık, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan otogarda yeni alının araç ve çöp konteynerlerini inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığından aldıkları 1 milyon TL ilk hibeyle 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı satın aldıklarını söyledi.
Vali Akbıyık, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan otogarda yeni alının araç ve çöp konteynerlerini inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve mahalle muhtarları ile birlikte alınan araçlar ve çöp konteynerleri yakından inceleyen Vali Akbıyık, göreve geldikleri günden bu yana Hakkari’ye 24 adet sınıf araç aldıklarını ifade ederek, yolcu taşımacılığı için de 10 minibüsün geleceğini söyledi. Vali Akbıyık, “Yeni araçları Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile aldık. Her yıl belediye bütçesinden çöp toplama hizmeti için 2 milyon 500 bin TL harcanmaktaydı ve bu durum belediye gelirlerinin giderlerini karşılamadığından ağır külfet ve yüktü. Göreve gelir gelmez ilk işimiz belediyeyi bu kamburdan kurtarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yapılan görüşmemizde, belediyemize 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı ile 1 adet kazıcı yükleyici hibe almak oldu. Cumhurbaşkanlığımızdan aldığımız 1 milyon TL’lik hibe ile 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı satın aldık. Belediye bütçemizden 1 adet çöp taksi satın aldık. Bugün itibariyle toplamda 8 aracımızı Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız nakdi hibe ile 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri satın alıp 15 mahallemize dağıtacağız. Özellikle şu an yaşadığımız bu salgın hastalıkla mücadelede çok önemli bir faktör olan çevre temizliğimizi daha hızlı ve etkin şekilde olacak. Ayrıca belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet kamyon (kar küremeli ve tuzlama aparatlı), 2 adet kazıcı yükleyici, 1 adet loder ile 1 adet arazöz ve şehir içi ulaşımda var olan sıkıntıların önüne geçmek için 10 adet minibüs satın alınmış olup, mayıs ayı sonuna doğru bütün bu araçlarımızı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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