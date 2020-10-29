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Cumhuriyet Bayramı’nda dev Türk bayrağı açtılar

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, öğrenciler tarafından stadyumda dev Türk bayrağı açıldı.Çan Hacı İbrahim Bodur Stadında Çan Spor öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Bülent Öz, dev Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümünü kutladı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, öğrenciler tarafından stadyumda dev Türk bayrağı açıldı.

Çan Hacı İbrahim Bodur Stadında Çan Spor öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Bülent Öz, dev Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümünü kutladı. Konuya ilişin kısa bir açıklama yapan Başkan Öz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözünün ışığında bugün Çan spor futbol akademisi öğrencileri ile Cumhuriyet coşkusunu ay-yıldız bayrağımızı dalgalandırarak kutladık’’ dedi.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

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