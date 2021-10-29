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Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ve Konaklı'nın zirvesinde kutladılar

29.10.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ve Konaklı'nın zirvesinde kutladılar

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri ile bir grup dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinin zirvesinde kutladı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanış düzenlendi.

Palandöken'e otobüslerle gelip burada tırmanışa geçen öğrencilere, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanı Alaattin Karaca ve federasyon sporcuları eşlik etti.

Kar yağışı altında zirveye ulaşan öğrenciler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

- AFAD gönüllülerinden Konaklı zirvesine yürüyüş

Kentte yaklaşık 50 AFAD gönüllüsü ile DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, kışın yüksek rakımı ve tesisleriyle yerli yabancı kayak tutkunlarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kar ve sisin olduğu bölgede yürüyüşe geçen ekip, zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, Cumhuriyet yürüyüşüne katılanlara teşekkür etti.

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