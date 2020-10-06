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Cumhuriyet caddesinde asfalt hazırlıkları başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

Hakkari’de 2020-2023 ’Değişim Dönüşüm ’projesi çerçevesinde başlatılan yol yapım ve asfaltlanma çalışmaları sürüyor.Birçok mahalle ve caddenin asfaltlandığı Hakkari’de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Cumhuriyet caddesinde asfalt hazırlıkları başladı

Hakkari’de 2020-2023 ’Değişim Dönüşüm ’projesi çerçevesinde başlatılan yol yapım ve asfaltlanma çalışmaları sürüyor.
Birçok mahalle ve caddenin asfaltlandığı Hakkari’de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Altay caddesinin asfaltlanmasının ardından Cumhuriyet caddesinde de asfalt hazırlıklarına başlandı. Caddede buluna eski asfalt iş makineleri tarafından tamamen kaldırılarak, yerine yeni asfaltın dökülmesi için çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan yollar asfaltlanarak modern bir hale getiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ise geceli gündüzlü olarak süren çalışmaları yerinde inceledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise doğalgaz’dan katı atık tesisine kadar, sanat sokağından, asfaltlara içme suyu ve atık suyla ilgili şehrin daha yaşanabilir ve daha güzel bir hal alabilmesi için yapılan projelerin devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Asfalt ve şehir için yollar bu projelerden bunlardan bir tanesi. 15 ile 20 kilometreyi bulduk. Beton yollarla beraber. İnşallah bu Ekim ayı sonunda da bu sene programladığımız 12 kilometreyi bitireceği” dedi.

Cumhuriyet caddesinde asfalt hazırlıkları başladı

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