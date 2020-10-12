Cumhuriyet Caddesi’nin asfaltı tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda kentin ticari potansiyeli yüksek caddeleri tek tek yenilenip daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi’nde de kısa süre içerisinde tamamlanan çalışmalarla altyapı eksiklikleri giderilip asfaltı da yenilendi.

Caddede asfaltlama çalışmaların ardından Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı boyama ekipleri de çift şerit sarı-beyaz yol çizgi, yaya geçitleri ve önce yaya uyarıları tamamlandı. Cadde, yeni görüntüsüyle esnaf ve vatandaşları memnun etti.

Ayrıca devam eden çalışmalar çerçevesinde Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi’nde 7,6 kilometrelik Zeve Caddesi’nin de asfalt çalışmalarının ardından yol şerit çizgileri yapıldı.

