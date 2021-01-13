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Cumhuriyet Mahalesi’ne fırın

13.01.2021 19:58 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Mahalesi’ne fırın

Kütahya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde imalatı tamamlanan doğal gazlı mahalle fırını hizmete sunuldu.Cumhuriyet Mahallesinde imalatı tamamlanan doğal gazlı fırının açılışı, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Selim Göral ve yüklenici firma yetkilisi ile mahalle sakinlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Prof.

Kütahya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde imalatı tamamlanan doğal gazlı mahalle fırını hizmete sunuldu.
Cumhuriyet Mahallesinde imalatı tamamlanan doğal gazlı fırının açılışı, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Selim Göral ve yüklenici firma yetkilisi ile mahalle sakinlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı.
Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Işık, “2020 yılında Kütahya’da ilk kez 3 mahallemizde birer adet olmak üzere doğalgazlı fırın imalatını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Gaybiefendi Mahallesinde açılışını yaptığımız doğalgazlı fırının şimdi de, Cumhuriyet Mahallesindeki benzerinin açılışını yapıyoruz. Bundan sonra da 100. Yıl Mahallemizdeki fırının açılışını yapacağız. Öncelikle doğalgazlı fırının yapımında emeği geçen yüklenici firmamıza, mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize bu taleplerini iletip, sıkı sıkı takip ederek bir an önce bitmesini sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Mahalesi’ne fırın

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