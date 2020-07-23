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Cumhuriyet Mahallesinde alt yapı çalışması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde altyapı çalışması yapıyor.Şehir genelinde faaliyetlerini yoğun olarak sürdüren ASKİM çalışanları, Cumhuriyet Mahallesinde yağmur suyu hattı döşüyor.

Cumhuriyet Mahallesinde alt yapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde altyapı çalışması yapıyor.
Şehir genelinde faaliyetlerini yoğun olarak sürdüren ASKİM çalışanları, Cumhuriyet Mahallesinde yağmur suyu hattı döşüyor. Mahallenin önemli arterlerinden Hacı Fehmi Efendi Caddesinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, caddenin altyapı sorunu kalmayacağı belirtildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Hacı Fehmi Efendi Caddesinin altyapısını baştan aşağı gözden geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde kanalizasyon hattını yeniledik. Şu an yağmur suyu şebekesi döşüyoruz. İnşallah buradaki faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, ekiplere teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesinde alt yapı çalışması

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