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Cumhuriyet Meydanı Projesi devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 11.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Cumhuriyet Meydanı Projesinde çalışmalar devam ediyor.Turizm altyapısının geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesinin önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulması hedefiyle başlatılan "Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Projesi” kapsamındaki Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Cumhuriyet Meydanı Projesinde çalışmalar devam ediyor.
Turizm altyapısının geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesinin önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulması hedefiyle başlatılan "Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Projesi” kapsamındaki Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmaları sürüyor. Binlerce yıllık tarihinde sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Mardin kentinin merkezinde bulunan ve birçok tarihi yapıyla çevrelenmiş olan 9 bin metrekare üzerine inşa edilen projede, engelsiz meydan, modern toplanma alanı, etkinlik alanı, medeniyet köşesi, yön pusulası, su öğeleri, yerden led ışıklandırma, köprü, 71 araçlık özel amaçlı otopark yapılıyor. Cumhuriyet Meydanı Projesinde bölgede sıkça kullanılan ve yapısal özellikleri itibariyle uygun olan malzemeler tercih ediliyor. Engelli ziyaretçilerin zorlanmadan kullanabileceği kadar hafif eğimli bir biçimde tasarlandı. Meydanda yapılan Cumhuriyet Köprüsü ile Kültür Sokağı ve müzeye ulaşım sağlanacağı belirtildi. Mardin’in tarihi dokusuyla uyumlu, erişilebilir, dışa dönük ve modern bir odak noktası oluşturacak olan proje, Mardin tarihi kentinin merkezinde bulunan ve birçok tarihi yapıyla çevrelenmiş, değerli kamusal alanı dönüştürerek Mardin’e yakışır, tarihi ve kültürel bir odak noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

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