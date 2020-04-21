YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi şehrin girişinde yer alan Cumhuriyet Meydanı’nda çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi şehrin girişinde yer alan Cumhuriyet Meydanı’nda çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Meydan baştan aşağı yenileniyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen meydan düzenleme çalışması ile kentin giriş noktası konumundaki alanın daha ferah ve göze hitap eder hale getirilmesi amaçlanıyor.
Hüseyin Pehlivan anıtı daha görünür hale getirildi
Meydan düzenlemesi kapsamında; Tekirdağ tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kırkpınar Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan anıtının çevresinde de çalışmalar yürüten ekipler, anıtın daha görünür hale gelmesini sağladı.
Ayrıca meydanın tamamında kaldırım yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Meydanın şehre girişine göre solda kalan alanında yeşil alan düzenlemesi yapılırken, arkasındaki yol da sil baştan yenileniyor.

“Bu alan yeniden cazibe merkezi haline gelecek”
Meydan düzenleme çalışması tamamlandığında yeni yapılan Süleymanpaşa Kent Meydanı ile bağlantı sağlanarak şehir içine doğru ferahlatıcı bir akış hayata geçirilecek.
Çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Meydanı yıllardır ihmal edilmiş bir halde durarak kentin girişinde çok da içimize sinmeyen bir izlenim oluşturuyordu. Meydan düzenlememizle birlikte, Korona virüs salgınını atlattıktan sonra kentimize dışarıdan gelen misafirlerimiz daha derli toplu bir görüntü ile karşılaşacak. Hüseyin Pehlivan heykelinin önündeki palmiyeleri biraz daha öne doğru aldık, önünü açarak daha görünür hale getirdik. Meydanın girişe göre sol tarafındaki alanı yeşil alan yapıyoruz. Oradaki yan yolu yeniden yapıyoruz. Hiç kaldırım bırakılmamış, kaldırımla birlikte o yolu yeniliyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Saat Kulesi projemizle birlikte, kent meydanı ile birleşen ve çok geniş bir alanı kaplayan bu alan, yeniden şehrimizden transit geçen herkesi bir mola vermeye teşvik edecek bir cazibe merkezi haline gelecek. Yeni projelerimiz de yolda. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:15
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:03
Yatsı
21:30

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Ev Ve Traktör Yanınca Büyük Acı Yaşadılar

Ev Ve Traktör Yanınca Büyük Acı Yaşadılar

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.