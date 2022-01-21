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Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

21.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.M, maktulün annesi Rahime, babası Ramazan Salkım ve avukatlar katıldı, tutuksuz yargılanan M.S. duruşmaya gelmedi.

"Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan A.M, olay günü, savcı Salkım'ın kapıyı açmak için yöneldiğinde kitaplıkta bulunan silahı görüp eline aldığını söyledi.

Suçlamayı kabul etmeyen A.M, "Silahı bize doğrulttu, şaka yaptığını zannettik. Daha sonra yere doğru tutarak kullanıma hazır hale getirip kafasına çevirmesiyle silah patladı. Bunlar 1-2 saniye içerisinde oldu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.S'nin avukatının savunmasının ardından dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Baba Ramazan Salkım, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, sanıkların kasten öldürme suçundan değil de ihmal suçundan yargılanmalarına itiraz ettiklerini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulur da kızımızın kanı yerde kalmaz. Bunu bekliyoruz, acımız dinmiyor. Gece gündüz uykumuz yok, bizim tek isteğimiz adaletin yerini bulması." dedi.

Anne Rahime Salkım da adalet isteğini ifade ederek, “Ben kızımı adalete verdim, adaletten de hakkımı istiyorum. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım, yürüttüm, büyüttüm, adalet adamı yaptım." diye konuştu.

Özlem Salkım, 24 Mart 2021'de arkadaşlarıyla evinde doğum günü kutlarken silahla başından yaralanmış, tedavi altına alındığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 27 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

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