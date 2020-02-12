"Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu" sanıklarının yargılandığı dava

Mahkeme başkanının "Düzgün konuşmanız gerekiyor, olayın hakarete varmaması lazım. Bu durum size hakaret hakkı vermez." uyarısı üzerine iddianamede isnat edilen suçların gerçek dışı olduğunu öne süren Fidan, "İddianame dosya içeriğiyle tamamen çelişmekte, somut veri bulunmamaktadır. 13 aydır tutuklu olduğum için bazen haddimizi aşabiliyoruz. Bunun için özür dilerim." dedi.

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonla ilgili davanın Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Hacı Karahan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanık avukatları katıldı.

Erzurum'da, 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonla ilgili davada, uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Karahan da olayda adının geçmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Saf bir insan olduğum için böyle bir olay başıma geldi. Bu iş önceden planlanmış, beni kurban seçmişler. Hayatımda haram iş yapmadım. Psikolojik tedavi görüyorum, ithamların altında eziliyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar ile tanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 54 sayfalık iddianamede, Erzurum'da 24 Ocak 2019'da İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tırın, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulduğu ve tırın dorsesinde bulunan 20 çuvaldan 17'sinde, mermer taşlar arasına saklanan toplam 25 bin 834 paket halinde 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği belirtiliyor.

İçinde uyuşturucu bulunmayan 3 çuvalın üzerinde herhangi bir yazı ve ibare bulunmamasına rağmen diğer 17 çuvalın 11'inin siyah, 6'sının ise mavi iplikle dikildiği ve çuvallar üzerine "90 TENÖR" ibaresinin yazıldığı ifade edilen iddianamede, uyuşturucuyu alacak kişilerin yakalanması için uyuşturucu tırdan indirildikten sonra kalan maden yükünün tekrar tıra yüklendiği, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra tır sürücüsü Ş.D'nin refakate alındığı ve tırın teslimat adresine gönderilerek operasyon aşamasına geçildiği kaydediliyor.