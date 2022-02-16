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Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinin inşasında sona yaklaşılıyor

16.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da temeli atılan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin ağustos-eylülde hizmete açılması planlanıyor - İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: - "Sağ olsun devletimiz, hükûmetimiz bu isteğimizi duyarlılıkla karşıladı. Burada baştan sona özellikle Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok önemi var"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşasına başlanan ilk kilise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı.

Süryani cemaatinin kilise talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan kilisenin inşa çalışması sürüyor.

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın 700 metrekarelik bölümüne inşa edilen kilisenin çan kulesinin yapımında Mardin'deki manastırlardan esinlenildi.

Beş katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında, ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark da yer alıyor.

- Kapı ve pervazları ahşap oymayla süslenecek

İç tavan yüksekliği yaklaşık 10 metreyi bulan kilisenin duvar ve zemininde mermer malzeme tercih edildi. Yapının kapı ve pervazlarını süsleyecek ahşaplar ise oyma sanatıyla şekillendirilecek.

İstanbul'da Süryani cemaatine ait ikinci kilise olarak ağustos-eylül gibi açılması planlanan yapının, kentte ikamet eden yaklaşık 17 bin Süryani'ye hizmet vermesi hedefleniyor.

Kilise inşaatında gelinen son nokta AA ekibi tarafından görüntülendi.

- Cemaatin yoğun olarak yaşadığı Bakırköy'de kiliseye ihtiyaç duyuldu

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, İstanbul'a 1950'lerden sonra gelen Süryanilerin Tarlabaşı'ndaki kilisede ibadetlerini yaptıklarını, ancak bu yeterli gelmediği için başka cemaatlere ait 6 kardeş kiliseyi de kullandıklarını anlattı.

Tarlabaşı'ndaki kiliseye sığamadıklarını, diğer kiliselerle de ritüellerinin uymadığını ve süre sıkıntısı yaşayabildiklerini dile getiren Susin, yeni bir kiliseye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Susin, Süryani cemaatinin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy, Bakırköy ve Florya'da bir kiliseye ihtiyaç duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Resmi kurumlara 'Bize bir arazi tahsis edin, kendi kilisemizi yapalım.' diyorduk. 10 sene önce, dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da arazi tahsisi konusunda çalışmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız, dönemin belediye başkanı rahmetli Kadir Topbaş'a bir yer bulunması konusunda talimat verdi. Uzun çalışmalar yapıldı ama uygun bir yer bulunamadı."

Kilisenin daha sonra Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alana yapılmasına karar verildiğini dile getiren Susin, bu alanın geçmişte Latin Katoliklere mezarlık olarak verildiğini ve 1996'dan beri gömme işlemi yapılmadığını anlattı.

Susin, kilise yapılırken mezarların dokunulmayarak korunduğunu aktararak "Kilisemiz, mezarlığın ön kısmındaki 1200-1300 metrekare civarındaki alana yapıldı ki 700 metrekare bir alana oturmuş oldu." bilgisini paylaştı.

- Mardin'deki kiliselerin yanı sıra modern mimariden de etkilenildi

Sait Susin, dış cephesi neredeyse tamamlanan kilisenin şu anda iç kısmını yaptıklarını belirterek "İç kısmı tamamlandıktan sonra, tahmin ediyorum ki ağustos-eylül aylarında hazır olacak." dedi.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilisenin inşa edildiğini anımsatan Susin şunları kaydetti:

"Sağ olsun devletimiz, hükûmetimiz bu isteğimizi duyarlılıkla karşıladı. Burada baştan sona özellikle Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok önemi var. Çünkü yapın demekle olmuyor, alt kademede, bürokraside çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Ama Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle şükürler olsun bu noktaya getirdik. Tabii Cumhurbaşkanımız buranın tahsisine sebep olmakla da kalmadı aynı zamanda çok büyük bir jest ve alicenaplıkla temel atma töreninde de bizi yalnız bırakmadı. Umuyor ve diliyoruz ki açılışta da gene bizi yalnız bırakmayacak. Emeği geçen herkese, izinleri veren, bize yardımcı olan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz."

Sait Susin, kilisenin mimarisinde, Mardin'deki Süryani Kilisesi ve manastırların yanı sıra modern mimariden de etkilenildiğini aktararak inşaatın yaklaşık yüzde 20'lik dilimi oluşturan ince işçiliğin bitmesinin ardından tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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