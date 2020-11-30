Cumhuriyet Üniversitesinde akademik başarı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki 5 akademisyen Dünyadaki akademisyenler arasında ilk yüzde 2 arasına girmeyi başardı.

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) bulunan Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı makaleye göre, Dünyadaki tüm akademisyenler arasında kariyer sıralaması yapıldı. Yapılan sıralamada tüm kariyer ve 2019 verilerine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden 5 akademisyen de yer aldı. Söz konusu sıralamaya Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr Uğur Ulusoy ve Prof. Dr. Meftuni Yekeler ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Işık Yılmaz, Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Emine Öztürk ile Biyokimya Bölümünden Doç. Dr. Nail Altunay dâhil oldu.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis ve ekibi tarafından yayımlanan çalışmada standart atıf göstergeleri temelinde, Dünyadaki tüm akademisyenlerin yüzde 2’sini oluşturan dünyanın en iyi 159.684 bilim insanı belirlendi. Veri tabanına göre standart atıf göstergeleri, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplandı ve bilim insanlarını 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırıldı.

