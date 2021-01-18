YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Cumhuriyet Üniversitesi’nde çevrimiçi “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu söyleşi

Cumhuriyet Üniversitesi’nde çevrimiçi “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu söyleşi

18.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhuriyet Üniversitesi’nde çevrimiçi “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu söyleşi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.Söyleşinin moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.
Söyleşinin moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu yaptı. Söyleyişe ev sahibi konuşmacı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can ile davetli konuşmacı İstanbul Üniversitesi Fen ve Mühendislik Alanı Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Devrim Memiş katıldılar.
Bilimsel çalışmalarda etik ihlaller, etik konusunda doğru bilinen yanlışlar, etik konusunun önemi ve bilimsel çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi birçok konunun konuşulduğu etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı. Katılımcıların sorularına verilen cevaplarla sonlanan çevrimiçi söyleşi yaklaşık 75 dakika sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:43
Öğle
12:47
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı

Sivas’ta su kuşu sayımı yapıldı

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 avcı yakayı ele verdi

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 avcı yakayı ele verdi

Sivas'ta kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ta kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide mücade devam ediyor

Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide mücade devam ediyor

Sivas'ta 461 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta 461 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar yolları kapattı, kap krizi geçiren hasta 2 saat sonra kurtarıldı

Kar yolları kapattı, kap krizi geçiren hasta 2 saat sonra kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.