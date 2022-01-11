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Cumhuriyet Üniversitesinde ilk defa aynı anda 2 hastaya organ nakli yapıldı

11.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Üniversitesinde ilk defa aynı anda 2 hastaya organ nakli yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde aynı anda 2 hastaya böbrek nakli yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan iki böbrek, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç koordinatörlüğündeki organ nakli ekibi tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı ve başarılı bir ameliyatla iki hastaya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Organ Nakli Merkezi'nin 1,5 yıldır hizmet verdiğini anımsattı.

Merkezin açıldığı günden bu yana beyin ölümü gerçekleşen 3 vatandaştan organ alma operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Doğan, "Geçen hafta sonu aynı anda yaptığımız 2 nakil ile de toplamda 10’uncu nakli başarıyla tamamladık. Ekip çalışması ile bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz, hastalarımızın durumu çok iyi. Kısa sürede taburcu edeceğiz ve günlük hayatlarına dönmelerini sağlayacağız. Biz yalnızca nakil işlemi yapmıyoruz, başka merkezlerde nakil yaptırmış vatandaşlarımızın da takiplerini hastanemizde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç ise hastanelerinde ilk kez aynı anda 2 hastaya organ nakli yaptıklarını belirterek, "Merkezimize aynı anda intikal eden iki organın soğuk iskemi süresini en aza indirmek için her iki hastayı aynı anda ameliyata aldık. Ekibimizce organ nakli operasyonlarını başarıyla tamamladık. Hastalarımızın genel durumları iyi. Takip ve tedavileri titizlikle devam etmektedir. Organ bağışında bulunan merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

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