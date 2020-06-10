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Cumhuriyet Üniversitesi’nin gururu oldu

SİVAS HABERLERİ  | 10.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Okan Boydaş ABD’de düzenlenen sanat yarışmasında dereceye girdi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr.

Cumhuriyet Üniversitesi’nin gururu oldu

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Okan Boydaş ABD’de düzenlenen sanat yarışmasında dereceye girdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Okan Boydaş Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan sanat yarışmasında dereceye girerek haklı bir gururu yaşadı. Başvuruları Light Space Time Gallery tarafından alınan Uluslararası yarışmaya 36 farklı ülkeden 1005 çalışma katıldı. Başlığı “11. Annual ‘Abstract’ Art Competition” olarak belirlenen yarışmada çeşitli kategorilerde çalışmalar değerlendirilerek ödüle layık görüldü. Bu kategorilerden biri olan ‘Special Merit Award Category’ içerisinde çalışması değerlendirilen Boydaş’ın çalışması ödül almaya hak kazandı. 2019 ve 2018 yıllarında yine yurt dışında yapılan yarışmalarda da dünya genelinde dördüncülük ve sekizincilik alan Boydaş, akademik çalışmalarının yanında sanatsal anlamda çalışmalarına da devam ediyor. Çalışmalarında göz, ağaç ve mekanik örgenlerle figüratif yapıları birleştiren Dr. Öğretim Üyesi Okan Boydaş, yapmış olduğu çalışmalar boyunca desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’a da teşekkürlerini sundu.

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