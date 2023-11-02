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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sergisi açıldı

02.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri, 100 Yaş Evi, Oyuncak Kütüphanesi ve kreşlerde çocukların yaptığı Cumhuriyet’in 100’üncü yılı temalı ürünleri görücüye çıkardı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sergisi açıldı

Yağlı boya, kara kalem, mozaik, cam altı boyama, ahşap boyama, takılar ve punch gibi 160 eser Cumhuriyet’in 100’üncü yıl sergisinde vatandaşlarla buluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum, Fethiye Yüz Yaş Evi ve sosyal hizmet atölyelerinden yararlanan kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyesi İnci Eroğlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada Adanalı olduklarını, kızının tıp eğitimi için Muğla’ya geldiklerini, kızlarının mezun olmasına rağmen Muğla’dan gidemediklerini söyledi ve sosyal faaliyetlerle kendilerini Muğla’ya bağlayan başkanlara teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yüz Yaş Evi, Sosyal Hizmet Atölyeleri ile il genelinde hemşehrilik duygularını, birlikteliği, tanış olmayı arttırmayı amaçladıklarını söyledi ve Cumhuriyet’in 100. yılında bu birlikteliğin mükemmel bir sergiyle taçlandığını belirtti. Başkan Gürün; “Cumhuriyetimizin 100. yılında sosyal hizmet atölyelerimizin, 100 Yaş Evleri ve kreşlerimizde minik ellerin ürettiği 100. yıl sergisinde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu atölyeleri, 100 Yaş Evlerini açarken öncelikli olarak sosyal hizmetlerde halkımızı bir araya getirmek, hemşehrilik duygularını arttırmak, birlikte üretmek istedik. Belli bir yaşın üstünde çok değerli birikime sahip hemşehrilerimizin bir araya gelmesini, buluşmasını amaçladık. Bizim sloganımızdaki gibi ‘Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğla’yız’ Muğla büyük bir coğrafyaya sahip. Bu geniş coğrafyada büyük bir aileyiz. Cumhuriyetimizin 100.yılında da birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Düşüncemiz ne olursa olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak alıp Ata’mızın yolundan hep birlikte kol kola yürümeliyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında birinci yüzyılın bir muhasebesini yaparak, hatalarımızdan ders alarak ülkemizi Ata’mızın yolundan aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştıracağız. Yaşları ne olursa olsun fikirleri, el emeği ile üreten tüm kursiyerlerimize, 100 yaş evi üyelerimize, kreşlerimizdeki minik yüreklere teşekkür ediyorum” dedi.

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