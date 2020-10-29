Cumhuriyetin 97. Yılı Kütahya’da coşkuyla kutlandı

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, Cumhuriyetin 97. yılını coşkuyla kutladı. Kütahya Valisi Ali Çelik’in ev sahipliğinde polis evinde Korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi koşullarına uygun katılımla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine konuklar ateşleri ölçülerek, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde alındı. Vali Ali Çelik’in konuklarını kapıda karşıladığı törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, STK Temsilcileri ile bazı daire müdürleri katıldı. Törende yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağlayan, sevincimizi paylaşan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Cumhuriyet; farklılık gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır”

Cumhuriyetin ve kazanımlarının ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığı olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, “Cumhuriyetimiz; farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sistemi olarak 97. yılı geride bırakmıştır. Türk insanı; cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir” ifadelerini kullandı.

“Mücadelemizi ilk günkü heyecan ve azimle sürdürüyoruz”

Cumhuriyetin 97 yıllık tarihiyle atılan her adımda ders alınması gereken bir dönem olduğunu belirten Vali Çelik, “Cumhuriyet; milletimizin en zor şartlarda dahi yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut vaat eden, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz” diye konuştu.