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Cumhuriyet'in 98. yılında ressamlar İstiklal Marşı'nı tuvalde anlattı

28.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Akçaabat Belediyesince düzenlenen Resim Çalıştayı'na katılan 20 ressam, İstiklal Marşı'nın mısra ve kıtalarını tuvallerine yansıttı - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim: - "Bu sergi insanlara İstiklal Marşı'nın nasıl ve ne şekilde yazıldığını bir nebze anlatmış oluyor"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı'nın ressamlar tarafından tuvallere aktarıldığı "1921-2021 Bir Asrın Sergisi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Resim Çalıştayı'na Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan ressamlar, İstiklal Marşı'nın mısra ya da kıtalarından ve Milli Mücadele'yi anlatan içeriklerden oluşan eserlerini tamamladı.

Salgın dolayısıyla bulundukları illerden çalıştaya internet ortamından katılan sanatçılar, resimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Orhun Yazıtları'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar farklı konuları işledi.

Eserlerinde, İstiklal Marşı'nın bazı bölümlerine de kabartma gibi farklı tekniklerle yer veren sanatçıların yaptığı 18 resim, Cumhuriyet'in 98. yılında vatandaşların beğenisine sunulacak.

- "Çok güzel bir çalışma, sanatseverleri sergimize davet ediyorum"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ressamların, Milli Mücadele'nin ruhunu anlatan bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi.

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak sergiyle daha coşkulu bir bayram yaşanacağını belirten Ekim, "Ankara'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan ve Trabzon'dan sanatçılarımız katıldı. İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda içerisindeki mısralar ve kıtaları anlattıkları bir sergi oluştu. Bu duyguları tuvallerine işlediler. 18 eser ve 2 heykel bulunuyor. Çok güzel bir çalışma, sanatseverleri bu sergimize davet ediyorum." dedi.

Ekim, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" kabul edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızda da sergilemek istiyoruz ve bununla ilgili de taleplerimiz var. İnşallah kabul görür ve bu sergimizi orada da açmış oluruz. Cumhuriyetimizin 98. yılının hayırlı ve uğurlu olmasını istiyoruz. Bu sergi insanlara İstiklal Marşı'nın nasıl ve ne şekilde yazıldığını bir nebze anlatmış oluyor. Güzel resimler ortaya çıktı. İstiklal Marşı'nda hissettiklerini tuvallere aktardı ressamlarımız. Ayrıca 2 de güzel heykelimiz oluştu. Onlar da sergiye farklı bir hava kattı. Ben etkilendiğimi belirtmek istiyorum."

Serginin yarın saat 16.30'da Akçaabat Belediyesi Resim Galerisi'nde beğeniye sunulacağını bildiren Ekim, talep gelmesi halinde sergiyi farklı illerde de açabileceklerini sözlerine ekledi.

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