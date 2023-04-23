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Cumhuriyetin ilk vilayetinde 23 Nisan coşkusu

23.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu yaşandı. Makama oturan minik vali ise yıkılıp yeniden yapılması planlanan okulunun inşaatının hızlıca tamamlanmasını istedi.

Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Mithatpaşa İlkokulu’nda okuyan 4. sınıf öğrencisi Ada Melis Kaymaz Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın makamına oturdu.

Kaymaz, depremde hayatını kaybedenleri anarken okulunu kaybeden depremzede çocukların okullarının yeniden inşa edilmesini istedi. Minik vali, bir süre önce eski yapısı dolayısıyla yıkılarak yeniden yapılması planlanan okulunun temelinin atıldığını hatırlatarak inşaatının da bir an önce tamamlanmasını istedi. Minik Valinin, Milli Eğitim Müdürü’ne gerekli talimatları verdiği sırada ziyarette bulunan bir öğrencinin "Allah razı olsun" demesi ise gülüşmelere neden oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Valilik binası önündeki tören alanında devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Milli Eğitimi Müdürü Züleyha Aldoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bağımsızlığımızın milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değeri en somut biçimde göstermektedir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız sevginin, barışın, adaletin ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin gururu yarınlarımızın güvencesidir" dedi.
Kutlamalar gösterilerin ardından ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
12:56
İkindi
16:43
Akşam
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