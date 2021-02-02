Cumhuriyetin öncü kadını: İlk Türk kadın doktor Hatice Safiye Ali ve hayatı

Toplumsal cinsiyet tabuları geçmişten günümüze devam eden kalıplardan biridir. Öyle ki önceki yıllarda kız çocuklarının okula dahi gitmesi engellenirken; Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber bazı kalıpları yıkılmaya başladı. Eğitimin parlak yüzü olan kadınlar tıp, siyaset ve basın-yayın alanlarında aktif bir rol oynadı. Cumhuriyetin aydın kadınlarından biri olan Hatice Safiye Ali’nin hayat hikayesini sizler için araştırdık. İlk kadın doktor olaran bilinen Ali’nin başarılarını Google’da unutmadı ve doğum gününde Doodle olarak Safiye Ali’yi seçti. Hazırsanız bu hüzünlü hayat hikayesine başlıyoruz.

Safiye Ali varlıklı ve entelektüel bir ailede 2 Şubat 1894'te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in yaverlerinden Ali Kırat Paşa, annesi Şeyhülharem Hacı Emin Paşa’nın kızı Emine Hasene Hanım’dı. Safiye Ali, dört kız kardeşin en küçüğüydü. Babasını küçük yaşta kaybeden Ali, dedesi Emin Paşa’nın Valideçeşme’deki konağında büyüdü. Henüz 16 yaşındayken 7 dilde okuyup yazma bilen Ali, 1926'da Amerikan Koleji'ni bitirdi. Her ne kadar tıp tahsili yapmak istese de o tarihlerde Osmanlı'da kadınların tıp okumalarına izin verilmiyordu ve Safiye Ali'ye Almanya yolu göründü. Doktor olmayı her şeyden çok isteyen Safiye Ali, Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü.