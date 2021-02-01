Ölümünün 22. yıl dönümünde Barış Manço anılıyor! Barış Manço denildiğinde herkesin hafızasında canlanan o detaylar

Galatasaray Lisesi Grafik Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Belçika Kraliyet Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. Dolu dolu geçen yılların ardından 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece Moda’daki evinde vefat etti. Kadıköy Belediyesi “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek, müze-ev haline dönüştürdü. Barış Manço denince akla gelebilecek birçok detay bir araya getirildi. Müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir mekan oluşturuldu.

81300 MODA

Barış Manço denildiğinde aklınıza ilk olarak her televizyon programının sonunda verdiği adres gelir. Sevenlerinin kendine binlerce mektup yolladığı bu adres elbette ki Moda’daki evine aitti. Kendi posta kodunu bilmeyen birçok kişi “81300 Moda” adresini ezbere bilirdi.

7’DEN 77’YE

Yaptığı birçok işle hafızalara kazınan Manço en çok “/’den 77’ye” programıyla gönüllerde taht kurmayı başardı. Bu programla tüm dünyayı dolaşan usta sanatçının evinde her bölümde çekilen fotoğraflarda yerini aldı.