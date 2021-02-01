Ölümünün 22. yıl dönümünde Barış Manço anılıyor! Barış Manço denildiğinde herkesin hafızasında canlanan o detaylar

Galatasaray Lisesi Grafik Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Belçika Kraliyet Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. Dolu dolu geçen yılların ardından 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece Moda’daki evinde vefat etti. Kadıköy Belediyesi “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek, müze-ev haline dönüştürdü. Barış Manço denince akla gelebilecek birçok detay bir araya getirildi. Müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir mekan oluşturuldu.
Barış Manço denildiğinde aklınıza ilk olarak her televizyon programının sonunda verdiği adres gelir. Sevenlerinin kendine binlerce mektup yolladığı bu adres elbette ki Moda’daki evine aitti. Kendi posta kodunu bilmeyen birçok kişi “81300 Moda” adresini ezbere bilirdi.
Yaptığı birçok işle hafızalara kazınan Manço en çok “/’den 77’ye” programıyla gönüllerde taht kurmayı başardı. Bu programla tüm dünyayı dolaşan usta sanatçının evinde her bölümde çekilen fotoğraflarda yerini aldı.
Sevilen sanatçının evinin salonunda bulunan “Benim Rüyam” ismini verdiği piyanosu adeta Manço ile özdeşleşen bir detay olarak bilinir. Avusturya'dan fabrikasından şahsen kendisinin seçtiği ve içine imzasını atıp getirttiği piyanosu halen müze haline getirilen evinin salonunda yer alıyor.
Barış Manço’nın pek bilinmeyen özelliklerinden bir tanesi de dünyanın birçok köşesinden getirdiği koleksiyon parçalarıdır. Barış Manço’nun evinin salonunda yer alan Sadrazam Mithat Paşa'ya ait masa, bahü ve avize halen sergileniyor.
Anadolu rock olarak isimlendirilen müzik türünün en büyük temsilcisi olan Barış Manço aksesuarlarıyla da hafızalara kazındı. 10 parmağına ayrı 10 yüzül takan, büyük kemerler kullanan ve boynundaki kolyeler ile bir devrin moda ikonu haline gelen Manço uzun saçlarıyla da kaılpları yıkmaya başaran bir isimdir. Barış Manço’nun evinde sahne ve televizyon programlarında kullandığı aksesuarları barındıran geniş bir koleksiyonu bulunuyor.
Pazar günlerinin vazgeçilmez programı haline gelen Adam Olacak Çocuk formatında Manço, geleceğin yetişkinlerini konuk olarak ağırlıyordu. O dönemde çocuk olup programa katılmak istemeyen neredeyse yok denecek kadar azdı. Barış Manço sayesinde çocuklar diş fırçalamak, ıspanak yemek ve arabanın arka koltuğunda oturmak gibi önemli detayları öğrenmişti. Barış Manço’nun evinde bir oda “Adam Olacak Çocuk” bölümü olarak yeniden düzenlendi.
Yüzüklerinin yanı sıra Barış Manço giydiği kıyafetlerle de bir dönemi peşinden sürüklemeyi başardı. Kendine has giyim tarzı ile bütünleşen kıyafetleri ve giydiği kovboy çizmeleri, komik desenli kravatları ile akıllarda yer etmiştir.
Barış Manço'nun kurduğu müzik grubu Kurtalan Ekspres ile yaptığı müzikler, Barış Manço Evi'ni dolaşırken fonda sizlere eşlik ediyor. Aynı zamanda gruba ait müzik aletleri de kışlık bahçede yer alıyor.
Türkiye’de popüler olan Barış Manço’nun azımsanmayacak derece Japon hayran kitlesi de bulunuyordu. Japon kültürüne ayrı bir merakı olan Barış Manço, Japonya’da vereceği konserin öncesinde ülkeye gitmişti. 14 konserlik turneden hemen önce sanatçı Japon kültürü ve dilini öğrenmek için büyük bir çaba içine girmişti. Sahneye beyaz kimonosu ve saçlarını samuray gibi toplayarak çıkan Manço, beline kılıcını kuşanmayı ihmal etmemişti. Sahnede bağdaş kurup oturduğunda Japonca konuşmaya başlamıştı. Sahnede kullanabileceği kadar öğrendiği Japoncası ile Japonların gönüllerinde taht kurmuştu.
Yaptığı şarkılarla gülümsetmeyi başaran Barış Manço kimi zaman da düşündürmüştü. “Arkadaşım Eşek, Süleyman” gibi şarkıların mimarı olan isim “Böyle şarkı mı olur” diyenleri büyük şaşkınlığa uğratmıştı. İlk çıktığı yıllarda “Domates, Biber, Patlıcan” şarkısı Japonlar başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki insanların diline pelesenk olmuştu. Usta sanatçı ile özdeşleşen bu şarkının ardından evinin bahçesine domates, biber ve patlıcan heykelleri yerleştirilmişti.
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