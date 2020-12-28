Cumhuriyet’in yürüyüş gurubu dağ-bayır geziyor

Manyas’ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde yaşayanların oluşturduğu ekip dağ, tepe demeden yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Daha önceleri Pazar günleri yaptıkları bu yürüyüşleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pazartesi gününe alan 20 kişilik gurup, 8-10 km. yol yürüdüklerini söylüyorlar. Çoğu emekli olan ve aralarında az sayıda gencin de bulunduğu gurup, yürüyüş yaparken çevreyi inceleme olanağı da buluyorlar. Kırsal Cumhuriyet Mahallesinden yola çıkarak Ketenlik deresi yönünden kırsal Boğazpınar Mahallesine doğru yürüyüş yapan gezi gurubu çevrede kayalık kanyonları ve yağışlar sonrası oluşan desenleri izlediklerini söylüyorlar. Doğayla baş başa olmanın ve aldıkları oksijenin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyen gurup üyelerinden Gürsel Tozak ve Fatma Keleş, her hafta farklı bir yönde yürüyüşlerini yaptıklarını ve yeni yerler keşfettiklerini söyledi.

