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Cunda Adası TYF Rüzgar Sörfü yarışlarına ev sahipliği yaptı

01.11.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Cunda Adası TYF Rüzgar Sörfü yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ayvalık’ta düzenlenen, Ayvalık Belediyesi Cunda Arkadeniz Plajı’nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Yelken Federasyonu’nun Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 Yarışları Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu ile sona erdi.
4 gün süren yarışlarda her yaş kategorisinden yüzlerce sporcuyu Ayvalık’ın mavi sularında ve meşhur rüzgarında kendi kategorilerinde madalya yarışı ve Milli Takım’a katılım mücadelesi verdiler.

29 Ekim’de Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı gün gerçekleştirilen ödül töreni, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, sporcular, aileleri ve vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tüm sporcuları ayrı ayrı tebrik ederken, kuruluşunda büyük rol oynadığı ve Belediye Arka Deniz Plajı’nda faaliyetlerini gerçekleştiren Cunda Rüzgar Sörfü Kulübü’nün U-15 Genel Kategorisinde 1.’lik ve 3.’lük elde eden başarılı gençleri Halil İbrahim Yılmaz ve Toprak Doğan’a, U-17 Kızlar Kategorisinde de Ayvalık’ın Avrupa Şampiyonu apoletli sporcusu Nurhayat Güven 2.’lik kazandı.
Başkan Mesut Ergin tüm spor alanlarında olduğu gibi göreve geldiği günden bu güne su sporlarında da Ayvalık’ı bir merkez haline getirdikleri ve başarıdan başarıya koştuklarını ifade ederek, “Tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Ayvalık’ta sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

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