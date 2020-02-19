Cündübeyoğlu Nilüferli kadın hayranlarıyla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Kadın Hayata Yakın" etkinliğine katılan oyuncu ve yazar Ebru Cündübeyoğlu hayranlarıyla buluştu. Yazmanın kendisini çok iyi hissettirdiğini ifade eden Cündübeyoğlu, “İçinde sanat geçen her şeye kendimi yakın hissediyorum. Her zaman yazacağım ve sizlerle bağ kurmaya devam edeceğim” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla başlattığı "Kadın Hayata Yakın" etkinliği bu kez oyuncu ve yazar Ebru Cündübeyoğlu’nu ağırladı. Cündübeyoğlu’nun “Ferda” adlı kitabını okuyan yaklaşık 800 kadın, düzenlenen söyleşide yazar ile biraraya gelerek sohbet etme olanağı buldu. Söyleşide yazmanın çok özel ve güzel bir duygu olduğunu ifade eden Ebru Cündübeyoğlu, “Yazmak çok keyifli benim çok hoşuma gidiyor. Oyunculuk, sunuculuk, tiyatro, sinema çok farklı, yazmak farklı bir şey. Geri dönüşler çok güzel. Her zaman yazacağım ve sizlerle bağ kurmaya devam edeceğim. Edebiyat dünyası çok farklı. Sanatın her alanını çok seviyorum. Sanat ruhu beslemek ve hitap etmek için var. Sanat bazen bir filmde, bir kitapta, şarkıda geçiyor. Sanat birbirinden ayrışacak bir alan değil. İçinde sanat geçen her şeye kendimi yakın hissediyorum. Sanatı çok seviyorum” dedi.

Kitabı “Ferda” üzerine gelen soruları da yanıtlayan Cündübeyoğlu, “Alzheimer, hasta kadar yakınlarını da derinden ilgilendiren bir durum. Bu kitabı yazmaya başladığımda hastalığı, hastayı ve yakınlarının içinde bulunduğu durumu daha iyi anladım. Ferda her zaman dik duran ve hayatın iplerini sıkıca tutan bir karakter. Ferda ve kızının hikayesinde düşünce çatışmaları var. Hayat baktığınız şekle göre değişiyor” diye konuştu.