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Cüneyt Çakır Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakır Al Ittihad - Al Wehda maçını yönetecek

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çarşamba günü oynanacak ve TSİ 18.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Suudi Arabistan al ittihad Al Wehda

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