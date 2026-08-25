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Galatasaray'a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ermedin Demirovic, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istemediğini hem Stuttgart'a hem de Galatasaray yönetimine bildirdi.

Galatasaray'a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi
Burak Kavuncu
Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Galatasaray'ın forvet transferinde gündemine aldığı Ermedin Demirovic'ten sarı-kırmızılıları şoke eden bir karar geldi. Sky Deutschland'ın haberine göre 28 yaşındaki golcü, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini Stuttgart'a ve Galatasaray yönetimine ileterek takımında kalma kararı aldı.

DEMIROVIC'TEN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

Galatasaray a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi 1

Galatasaray'ın Ermedin Demirovic için yaptığı görüşmelerde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Stuttgart'a bonuslarla birlikte 20 milyon euro (18+2 milyon euro) teklif ettiği ancak iki kulübün hızlı bir şekilde anlaşmaya varamadığı aktarıldı.

Transfer sürecinin uzamasını istemeyen Demirovic'in kararını netleştirdiği ve Stuttgart'ta kalmaya karar verdiği belirtildi.

"STUTTGART'TA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi 2

Sky Deutschland'ın haberine göre Demirovic, Stuttgart'ta kendisini iyi hissettiğini ve yeteneklerine güvendiğini ifade ederek kariyerine Alman ekibinde devam etme kararı aldı.

Pejcinovic transferine rağmen takımda kalmayı tercih eden Bosna Hersekli golcünün, Galatasaray'a transfer ihtimaline kapıyı kapattığı ve kararından Stuttgart ile sarı-kırmızılı yönetimin haberdar edildiği kaydedildi.

STUTTGART 30 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNMİYOR

Galatasaray a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi 3

Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth da Demirovic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wohlgemuth, "Ekstrem bir rakamda anlaşırsak Demirovic'i satabiliriz. Demirovic'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakam olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirovic bizim için önemli bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA TRANSFER PLANI DEĞİŞEBİLİR

Galatasaray a transferde deprem! Ermedin Demirovic kararını verdi 4

Demirovic'in Stuttgart'ta kalma kararı, Galatasaray'ın transfer planları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların 20 milyon euroluk paket teklifine rağmen oyuncunun Almanya'da kalmayı tercih etmesiyle transferde yeni bir rota belirlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer VfB Stuttgart galatasaray
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