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Fenerbahçe'de Emre Demir'in yeni adresi açıklandı!

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'de Emre Demir'in yeni adresi açıklandı!
Burak Kavuncu
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'in transferini resmen duyurdu. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALANYASPOR'DAN EMRE DEMİR İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe de Emre Demir in yeni adresi açıklandı! 1

Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi. 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe de Emre Demir in yeni adresi açıklandı! 2

Emre Demir için kulüp tesislerinde resmi imza töreni düzenlendi. Törene Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katılırken, genç futbolcu kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

EMRE DEMİR'İN YENİ ADRESİ ALANYASPOR

Fenerbahçe de Emre Demir in yeni adresi açıklandı! 3

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Demir, kariyerine Alanyaspor'da devam edecek. Akdeniz temsilcisi, genç oyuncuyla yaptığı 3 yıllık anlaşmayla ofansif orta saha bölgesini güçlendirdi.

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transfer Alanyaspor Emre Demir fenerbahçe
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