Fenerbahçe'de Emre Demir'in yeni adresi açıklandı!

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'in transferini resmen duyurdu. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi. 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Emre Demir için kulüp tesislerinde resmi imza töreni düzenlendi. Törene Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katılırken, genç futbolcu kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'den ayrılan Emre Demir, kariyerine Alanyaspor'da devam edecek. Akdeniz temsilcisi, genç oyuncuyla yaptığı 3 yıllık anlaşmayla ofansif orta saha bölgesini güçlendirdi.
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