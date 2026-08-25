Fenerbahçe'de Emre Demir'in yeni adresi açıklandı!

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'in transferini resmen duyurdu. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALANYASPOR'DAN EMRE DEMİR İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi. 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emre Demir için kulüp tesislerinde resmi imza töreni düzenlendi. Törene Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katılırken, genç futbolcu kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

EMRE DEMİR'İN YENİ ADRESİ ALANYASPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Demir, kariyerine Alanyaspor'da devam edecek. Akdeniz temsilcisi, genç oyuncuyla yaptığı 3 yıllık anlaşmayla ofansif orta saha bölgesini güçlendirdi.