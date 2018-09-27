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Cüneyt Çakır'ın yönettiği Al Ittihad - Al Wehda maçında Emre Çolak bir gol kaydetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden Cüneyt Çakır yönetti. Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'da da forma giydi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Al Ittihad - Al Wehda maçında Emre Çolak bir gol kaydetti!

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasındaki Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao, mücadeleye ilk 11 başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı Al Ittihad'ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Emre Çolak 85'te yerini Ali Al-Nemer'e bırakırken, Fernandao ise 90 dakika forma giydi.

Çakır karşılaşmada Al Ittihad takımından Khaled Al Samiri, Jamal Ba Jandooh ve Matthew Jurman'a, Al Wehda'da ise Anselmo'ya sarı kart gösterdi.

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cüneyt çakır al ittihad Al Wehda emre çolak fernandao

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