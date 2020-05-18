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Çüngüş Evde Okuyor Projesi start aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çüngüş Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi.Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bin 660 öğrenci için 3 bin 800 kitap satın alındı.

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çüngüş Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bin 660 öğrenci için 3 bin 800 kitap satın alındı. Çüngüş Evde okuyan Projesi kapsamında, okullara ulaştırılan yeni kitaplar ile daha önce okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplarında bulunan kitaplar öğretmenler eliyle, uzaktan eğitim sürecinde evde kalan öğrencilerine dağıtıldı.
15 Mayıs ile 26 Haziran arasında EBA’yı takip eden ve akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler arasından, her hafta cuma günü kura ile belirlenecek 20 öğrenciye çeşitli hediyeler verilecek. Proje kapsamında her sınıf düzeyinde en çok kitap okuyan öğrenciye büyük ödül olarak bisiklet hediye edilecek. Proje süresince her gün düzenli olarak etkinliklere katılan öğrencilere ayrıca hediye verilecek.

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