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Curling Federasyonu, sporcularını Atatürk Üniversitesinde test edecek

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Spora ve sporcuya verdiği değeri daima üst seviyede tutan Atatürk Üniversitesi, sporcuların üniversite imkânlarından faydalanması için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı arasında olimpik milli sporcuların Atatürk Üniversitesine ait Sporcu Performans Ölçümü ve Rehabilitasyon Merkezinde sportif testlere tabii tutulmaları yönünde protokol imzalandı.Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Spora ve sporcuya verdiği değeri daima üst seviyede tutan Atatürk Üniversitesi, sporcuların üniversite imkânlarından faydalanması için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.
Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı arasında olimpik milli sporcuların Atatürk Üniversitesine ait Sporcu Performans Ölçümü ve Rehabilitasyon Merkezinde sportif testlere tabii tutulmaları yönünde protokol imzalandı.
Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Curling Federasyonu Başkanı Dr. Kenan Şebin tarafından Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde ayrıca, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile Federasyon Başkan Vekili Ahmet Çelebi de hazır bulundu.
Rektör Çomaklı, imzalanan protokol kapsamında olimpik düzeydeki curling sporcularının fiziksel ve fizyolojik testlerinin yanı sıra psikolojik testlere de tabi tutularak, müsabaka performansını arttıracak antrenman programlarının hazırlanacağını belirtti. Yapılacak testler sayesinde curling sporcularının performanslarının geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Çomaklı, ülke sporunun yükselen branşı Curling’e destek vermekten memnuniyet duyduklarını, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi imkânlarının tüm sporcuların hizmetine sunduklarını söyledi.
Atatürk Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyduğunu aktaran Curling Federasyonu Başkan Dr. Kenan Şebin ise kendi üniversitesi ile protokol imzalamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi ile daima iş birliği içerisinde olacaklarını vurguladı.

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