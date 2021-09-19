Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Curlingde, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sürecindeki ön eleme müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Pekin kentinde 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın ön eleme müsabakaları Erzurum'daki curling salonunda yapılacak.
Dünya Curling Federasyonu ile Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilecek elemeler, 3-9 Ekim tarihlerinde 'Karışık çiftler' ile 8-16 Ekim tarihlerinde 'Erkek ve kadınlar' kategorilerinde düzenlenecek.
Kovid-19 önlemleri alınarak yapılacak organizasyona, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.
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