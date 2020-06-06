YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Curlingte normalleşme mesaisi

Curlingte normalleşme mesaisi

ERZURUM HABERLERİ  | 06.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Covid-19’la mücadelede normalleşmenin ardından Türkiye’nin curling ordusu sahaya indi.

Covid-19’la mücadelede normalleşmenin ardından Türkiye’nin curling ordusu sahaya indi. Olimpiyat Havuzunda bulunan Milli Curlingçiler, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin atletizm pistinde kuvvet ve kondisyon çalışmalarına başladı.
Bugüne kadar Antrenörlerin programları doğrultusunda evde kalan ve bireysel çalışmalar yapan curlingçiler kuvvet ve kondisyon çalışmaları için sahaya indi.
Olimpiyat Havuzunda 11 Sporcu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Federasyonlar aracılığı ile Türkiye’de Olimpiyat Havuzu’na dahil ettiği sporcular normalleşme süreci ile birlikte antrenmanlara başladı.
Erzurum’da da olimpiyat havuzunda bulunan 11 sporcu hazırlıklara start verirken, toplam 27 curlingçi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Erkek A Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ile Kadın A Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu’nun yanı sıra diğer antrenörler Enes Taşkesen, Adem Özdemir, Zeynep Özmen ve Kondisyoner Araştırma Görevlisi Hasan Hüseyin Yılmaz sporcuların çalışmalarına nezaret ediyor.
Kule Manzaralı Antrenman
Oğuzhan Karakurt, M.Zeki Uçan, M. Enes Çağlayan, Orhun Yüce, M. Faruk Kavaz, M. Haydar Demirel, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Semiha Konuksever, Beyzanur Konuksever ve Mihriban Polat, gibi Curling milli takımında bulunan ve olimpiyat havuzunda da yer alan sporcular, diğer curlingçiler ile birlikte normalleşme sürecinde saha çalışması yaparken, ilerleyen günlerde buz pistine çıkarak teknik ve taktik antrenmanları yapacaklar.
Türkiye’nin ilk ve tek Kayakla Atlama Kulelerinin eteklerinde bulunan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde antrenmanlarını kule manzarasının eşsiz güzelliği karşısında yapan sporcular neşeli ve hırslı çalışmalarıyla dikkat çekiyorlar.
Türkiye Curlng Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi antrenörlerlerden çalışmalar hakkında bilgi alırken sporcuların saha çalışmalarını yakından takip ederek curlingçilerle ve antrenörlerle yakından ilgileniyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

3 ailenin umudu toprağa gömüldü

3 ailenin umudu toprağa gömüldü

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
02:46
Sabah
04:40
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:47
Yatsı
21:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Şafak Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.