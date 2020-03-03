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Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden olabiliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Dt.

Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden olabiliyor

Dt. Zafer Kazak, çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olabileceğini söyledi.
Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" dedi.
"Çürük diş, kalp enfeksiyonuna neden oluyor"
Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, "Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir” diye konuştu.

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