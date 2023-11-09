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Çürümeye terk edilmiş araçlar gün yüzüne çıkıyor

09.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te bulunan yediemin otopark sorumlusu Muharrem Şengönül, uzun süre otoparklarda duran araçların hem ekonomiye hem de çevreye zarar verdiğini söyledi.

Çürümeye terk edilmiş araçlar gün yüzüne çıkıyor

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ilişkin düzenleme başladı. Buna göre zun yıllardır haciz sebebiyle yediemin otoparklarında bulunan araçlar satışa çıkıyor. Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yediemin hizmeti veren Muharrem Şengönül, çıkan karar doğrultusunda otoparkta bulunan araçların sahipleri tarafından alınmadığı için araçlar haciz nedeniyle E- Devlet’ten satışa çıktığını söyledil. Şengönül, "Bu araçlar otoparkta durduğu sürece hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedir. Fakat araçlar satılarak ekonomiye katkı sağlayacaktır” dedi.
Farklı sebepten dolayı uzun yıllar çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından alınmadığı için yediemin otoparkında çürümeye terk edilmiş durumda.

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