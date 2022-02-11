CW Enerji, Konya'da fabrika çatısına güneş enerjisi santrali kurdu

CW Enerji, Konya’da otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1003 kilovat pik gücünde GES kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji tekstilden gıdaya, otomotivden sağlığa kadar hemen her sektörde fabrika çatılarına anahtar teslim güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknolojinin sağladığı imkanların kullanılmasıyla ürünler geliştirdiklerini kaydederek, "Güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, montaj ve devreye alma hizmetlerinin tamamını kendi bünyemizde yapıyoruz. Tüm bu alanlarda uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Proje planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında da firmalara yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu zamana kadar Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki fabrika çatılarındaki kurulumlarda CW Enerji imzasının olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiler sunan, tüm ürün ve hizmetlerinde önceliği müşteri odaklılık ile yüksek kalite olan ve sektörde fark yaratan bir firmayız. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile destekleyerek, dünya ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefliyoruz."

