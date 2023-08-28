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CZN Burak depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

28.08.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan mesaj attıkları CZN Burak’ı bir anda hastane odasında gören depremzede aile, büyük şaşkınlık yaşadı.

Mesajdan haberi olmadan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne depremzede çocukları ziyarete gelen CZN Burak, “Hastanede depremzede kardeşlerimle vakit geçirdik. Ablamız bana sosyal medyadan yazmış, çocuğu Efe için Beşiktaş forması istemiş. İnşallah bizi kırmazlar, gidip kardeşimize Beşiktaş forması imzalatacağım ve getireceğim. Bölgedeki bir çocuk sizin de çocuğunuz, bir anne baba sizin anne babanız da olabilirdi. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamız lazım” dedi.

CZN Burak olarak bilinen sosyal medya fenomeni şef Burak Özdemir, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden depremzede çocukları ziyaret etti. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane çalışanlarıyla birlikte depremzede çocukları hasta yatağında ziyaret eden CZN Burak, çocuklara oyuncaklar da dağıttı. Ziyaret sırasında bir anne oğlunun koyu bir Beşiktaşlı olduğunu, imzalı forma istemek için CZN Burak’a sosyal medyadan mesaj attığını, onun üzerine geldiğini düşünerek büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. CZN Burak ise mesajı görmediğini ancak imzalı formayı temin ederek, aileye ulaştıracağının sözünü verdi. Birçok çocuğu odasında ziyaret eden CZN Burak’a ilgi yoğun olurken, sosyal medya fenomenini karşısında gören bir çocuk, büyük sevinç yaşayarak ailesini görüntülü aramak istediğini söyledi. İsteği kırmayan CZN Burak, minik hastanın ailesiyle de görüntülü konuştu. CZN Burak’ın gitar çalan bir depremzedeye ritim tutarak eşlik ettiği anlar renkli görüntüler oluştururken, ziyaret edilen çocukların sevinci ise kameraya yansıdı.

“ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ’NDE KARDEŞLERİMLE VAKİT GEÇİRDİK”

Depremin tüm Türkiye’de büyük bir üzüntü oluşturduğunu ve tedavisi devam eden depremzede çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran CZN Burak, “Öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun, Rabbim bir daha bu acıyı hiçbirimize yaşatmasın, eminim ki deprem bölgesinde olmayan insanlarımız da aynı acıyı paylaşıp çok üzülmüşlerdir. Ben Hataylıyım, depremden bir gün sonra Hatay’daydım. Oradaki hemşehrilerimin, ağabeylerim, ablalarımın acılarını bir nebze de olsa paylaşmaya çalıştım. Kendi arkadaşlarımdan da kayıplarım oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Depremi, o zorlukları anbean yaşayan insanların acısını anlayamayız ama bir nebze hissetmeye çalışabiliriz. Ben de elimden ne gelirse orada yapmaya çalıştım ve yapmaya devam ediyorum. Bugün de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldik ve kardeşlerimle beraber vakit geçirdik. Çok keyifliydi, onları tekrardan görmek beni çok mutlu etti. Beraber burada nasıl yemek yapabiliriz diye onu konuşacağız, güzel zaman geçirdik. Bir ablamız bana daha önce sosyal medyadan yazmış, çocuğu Efe için Beşiktaş forması istemiş. Ben de dedim ki ’Abla takım tutmuyorum, futbolla bir alakam yok ama senin için Beşiktaşlı da olurum, gider forma da alır, gelirim’ dedim. İnşallah bizi kırmazlar, gidip o depremzede kardeşimize Beşiktaş forması imzalatacağım ve getireceğim. Bayramda İskenderun, Hatay ve Maraş’a gittim, orada deprem bölgelerinde burger dağıttım, çocuklarla film izledim. Oradaki bir çocuk sizin de çocuğunuz, oradaki bir anne baba sizin anne babanız da olabilirdi. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamız lazım” dedi.

“BİZ SAYFASINA YAZDIK, İMZALI FORMA İSTEDİK CZN BURAK’TAN”

Sosyal medyadan oğlu Umut Efe için CZN Burak‘a yazdığını, karşısında görünce hem sevindiğini hem şaşırdığını aktaran Saliha Kızıldam, “Kahramanmaraş depreminde 19 saat göçük altında kaldık, kaybım yok. Biz sayfasına yazdık depremden sonra Beşiktaş sayfalarına yazdık, çünkü oğlum koyu bir Beşiktaşlı. Özellikle imzalı forma istedik CZN Burak’tan. ’Sanırım gördünüz ki buradasınız’ dedik. Çok duygusal bir an bizim için. Geçen gün de yine ziyarete bir bakanımız geldi. Deprem bitmedi, bitmeyecek. Biz hala hastanedeyiz, biz Maraş’ı kalkındırmak için tekrar oraya gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“60’TAN FAZLA AMELİYAT OLDUM”

Zorlu bir tedavi süreci sonrası artık kendisini iyi hissettiğini ifade eden ve CZN Burak’tan forma sözü alan 15 yaşındaki Umut Efe Başar, “Kahramanmaraş’tan geldim, 19 saat enkaz altında kaldım. İlk başta çok zor ameliyatlardan geçtim, 60’tan fazla ameliyat oldum. 15 gün diyalize bağlıydım. Tedavim çok iyi gidiyor, az kaldı” şeklinde konuştu.

“ONU GÖRÜNCE GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLDUM, TANIYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORDUM”

Hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki depremzede Batuhan Berke Yanar, “Hatay İskenderun bölgesinden geliyorum, yaklaşık 20 saate yakın enkaz altında kaldım. Gerçekten zor bir süreç yaşadım. 6-7 aya yakındır buradayım, çok fazla ameliyat oldum. Burak ağabeyime geldiği için çok teşekkür ederim, onu görünce gerçekten çok mutlu oldum. İyi insanlar iyi ki varlar. Beklemiyordum, bir anda duyunca şaşırdım. Güzeldi gerçekten. Hiç böyle bir gün gelip de karşılaşacağımızı, tanışacağımızı düşünmüyordum. Gerçekten çok güzel bir duygu. O da, ben de Hataylıyız. Birbirimize sahip çıkıyoruz” dedi.

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