YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.02.2020 20:11 | Son Güncelleme

Sakarya D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, D-100 karayolu Dörtyol Sanayi ışıklarında meydana geldi.

Sakarya D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Dörtyol Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 KE 660 plakalı otomobil ile 34 FT 259 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Gonca Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Şerif Eczanesi
Merkez
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Minikler’de 7’nci hafta maçları tamamlandı

Minikler’de 7’nci hafta maçları tamamlandı

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.