D-100’de arıza yapan otomobile vinç çarptı

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 UC 9748 plakalı Toyota marka otomobil arızalandı. R.Y., aracını sağa çekip servisi aradığı sırada otomobiline, arkadan gelen B.Y. hakimiyetindeki 58 EF 760 plakalı sepetli vinç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu kaza, maddi hasarlı atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

