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D-100’de arıza yapan otomobile vinç çarptı

31.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arıza yapan otomobile arkasından gelen sepetli vinç çarptı. Vincin devrildiği kazada yaralanan olmadı.

D-100’de arıza yapan otomobile vinç çarptı

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 UC 9748 plakalı Toyota marka otomobil arızalandı. R.Y., aracını sağa çekip servisi aradığı sırada otomobiline, arkadan gelen B.Y. hakimiyetindeki 58 EF 760 plakalı sepetli vinç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu kaza, maddi hasarlı atlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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