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  4. D-130 Karayolu yeşillendirildi

D-130 Karayolu yeşillendirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu’nun Karamürsel geçişinde fidan dikimi yapıldı.Kentteki ana arterleri akıcı hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehirdeki ana yol ve caddeleri yeşillendirerek modern bir görünüme kavuşturuyor.

D-130 Karayolu yeşillendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu’nun Karamürsel geçişinde fidan dikimi yapıldı.
Kentteki ana arterleri akıcı hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehirdeki ana yol ve caddeleri yeşillendirerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi’nden geçen D-130 Karayolu çevresinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında Dereköy Mahallesi’nden geçen D-130 Karayolu’nun 828 metrelik kısmı boyunca yol çevresine yüzlerce fidan dikildi. Dikim öncesinde, alanda iş makinesi ile diri örtü temizliği ve şevlendirme yapıldı. Alan fidan dikimine hazır hale getirildikten sonra aplikasyon yapılıp çukurlar açıldı. Dikilen fidanların yanına kazıkları çakılarak bağlanmaları yapıldı ve alandaki taşlar temizlenerek toprağın tesviyesi gerçekleştirildi.

D-130 Karayolu yeşillendirildi

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