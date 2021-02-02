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D-130’da ağaçlarda bakım ve budama yapıldı

02.02.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu D-130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yaptı.Büyükşehir belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik sebebiyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu D-130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yaptı.
Büyükşehir belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik sebebiyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı D-130 Karayolu Vezirçiftliği Kavşağı ile Yuvacık Kavşağı arasında kalan yol kenarında bulunan ağaçlarda da bakım ve budama çalışması yaptı. Özellikle araç geçişleri sırasında sıkıntı çıkaran dallar ekipler tarafından budandı. Gölcük - Kandıra istikametinde gerçekleştirilen çalışmada ağaçlar hastalıklara karşı ilaçlandı. Park ve Bahçeler tarafından bu hafta sonunda ise Kandıra - Gölcük istikametindeki ağaçlar da çalışma yapılacak.

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