D vitamini ve çinko eksikliği bağışıklık sistemini etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, "D vitamini eksikliği ve yetersizliği, enfeksiyöz ve otoimmun hastalıklar, yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom gibi bir çok kronik hastalıkla bağlantılı." dedi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, D vitamininin, yağda eriyen bir vitamin olduğunu belirterek, en önemli etkisinin kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik dokusu üzerine olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte, D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin enfeksiyöz ve otoimmun hastalıklar, yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom gibi bir çok kronik hastalıkla bağlantılı olduğu bulunduğunu ifade eden Yıldız, şunları aktardı:

"Başlıca D vitamini kaynağı, ultraviyole ışınları ve besinlerdir. Güneş ışığına fazla maruz kalınmasıyla ciltte D vitamini sentez edilmektedir. D vitamini en fazla balık, karaciğer ve yumurta sarısında bulunmaktadır. Deride yapılan veya diyetle alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerdeki enzimler vasıtası ile aktif hale getirilerek etkisini gösterir. D düzeyi normal değerleri 30-100 ng/mL’dir. 20 ng/mL’den düşük ise D vitamini eksikliği, 21 ile 29 ng/mL arasında ise D vitamini yetersizliği ve 150 ng/mL’den yüksek ise D vitamini intoksikasyonu olarak kabul edilmektedir.